مانشستر يونايتد ينافس أندية الدوري السعودي على ضم نجم ريال مدريد

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في سباق محتدم مع أندية الدوري السعودي، من أجل الظفر بخدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف ريال مدريد.

وحسبما أفادت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن مهاجم ريال مدريد خوسيلو، تلقى اتصالات من مانشستر يونايتد، بالإضافة لعروض من الدوري السعودي خلال الأيام الأخيرة.

وقال مقربون من المهاجم الدولي الإسباني، إن اللاعب يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، ثم يتحدث مع ريال مدريد لتحديد القرار الأفضل.

وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن خوسيلو سبق أن خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص نيوكاسل يونايتد.

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وسيكون الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجلزي، هو الخيار المحتمل، إذا لم يستمر مع ريال مدريد.

خوسيلو يلعب ضمن ريال مدريد، هذا الموسم على سبيل الإعارة قادما من إسبانيول لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء نظير 1.5 مليون يورو، الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني، سيكون على موعد مع مواجهة من العيار الثفيل أمام بوروسيا دورتموند الألماني، يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري الأبطال، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية، لندن.