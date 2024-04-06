شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. جمال الغندور وطاقمه يتراجعون عن الإفطار بسبب الحكم المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان الكريم من الأشهر الزاخرة بالذكريات لكل الرياضيين سواء فى داخل مصر أو المحترفين فى الخارج، ومعظم هذه الذكريات تكون طريفة وعفوية خاصة مع صيام اللاعبين وما يعانون منه أثناء المعسكرات والمباريات، وفى هذا الشهر الكريم نستعرض بعض المواقف التى ارتبطت به مع اللاعبين.

جمال الغندور يتراجع عن الإفطار

كشف جمال الغندور، الحكم الدولى السابق، عن ذكرياته فى شهر رمضان الكريم، قائلا "يأتي إلى ذهني كأس الأمم الأفريقية 1996 بجنوب أفريقيا، ومنتخب الصائمين المنتخب المصري لأن البطولة كانت فى شهر رمضان، تم تعييني لإدارة مباراة غانا وجنوب أفريقيا في ربع النهائي، وجلسنا كطاقم مع بعض وتحدثنا أن ربنا أعطانا رخصة للإفطار، وقررنا الإفطار في هذا اليوم وتعويضه بعد ذلك، وكان معي محمد توفيق مساعد أول، وحكم آخر من مالي، وفي الساعة الرابعة قررنا أن ننزل للإفطار قبل المباراة التي تقام فى الساعة الثامنة، ومررنا في الطريق على الحكم المالي، فقال لنا لن أفطر، وشعرت كأنه ضربنا بالقلم، وقررنا الرجوع واستكمال الصيام".

بدأنا المباراة صائمين وأفطرنا بين الشوطين على المياه وفاكهة بعد أذان المغرب، وبعد اللقاء وكنا أدينا مباراة مميزة جداً وجدنا عيسى حياتو رئيس الاتحاد وقتها انتظرنا أمام الفندق لتهنئتنا بنفسه على الأداء، ومن فرحتنا بالأداء نسينا الإفطار والسحور وأكملنا صيام لليوم التالي.