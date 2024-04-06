شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور وعبد المنعم وشوبير يجيبون عن "الأسئلة الصعبة" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت البرامج التليفزيونية فى شهر رمضان الكريم تجاوبا كبيرا من نجوم النادى الاهلى الذين كشفوا أسرار تقال لأول مرة، تزامناً مع ظهورهم ضيوف فى أغلب هذه البرامج، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

هل اقترب من الرحيل عن الأهلى ؟.. محمد عبد المنعم يجيب عن السؤال الصعب



كشف محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي حقيقة خلافه مع إدارة النادي، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا حول رغبته فى الرحيل، وارتبط عبد المنعم في وقتٍ سابق بالرحيل عن صفوف الأهلي، بعدما تلقى عرضا قطريا بمبلغ كبير، ولكن الإدارة رفضت.



وأكدت تقارير سابقة أن "اللاعب طلب من الإدارة تحسين راتبه والتساوي مع الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق".



وعن هذا الأمر، قال عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية، "رفضت العرض القطري بالاتفاق مع الإدارة، لأن اللعب مع النادي الأهلي شرف لأى لاعب بكل تأكيد".



وأضاف، "لم أطلب المساواة مع علي معلول كما تردد بعد رفض العرض القطري، ورغبتي هي الاحتراف في أوروبا".



وتطرق للحديث عن مهاجمي الدوري المصري قائلا، "لا يوجد مهاجم مصري أخشى مواجهته، وأعتقد أن مصطفى محمد كان الأفضل قبل رحيله".

من حارس مرمى مصر الأول؟.. مصطفى شوبير يجيب

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، عن حارس مرمى مصر الأول من وجهة نظره.



وقال شوبير فى تصريحات تليفزيونية، "محمد الشناوي هو حارس مرمى مصر الأول".

إمام عاشور يكشف.. هل يعود إلى الزمالك؟

كشف إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، موقفه من العودة لصفوف الزمالك مستقبلا، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.



وكان إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ميتييلاند الدنماركي، بعد 6 أشهر فقط من رحيله عن الغريم التاريخي الزمالك.



وتحدث إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية عن كواليس انتقاله إلى الأهلي والعديد من الأمور المتعلقة بمستقبله والتي يأتي على رأسها إمكانية العودة للزمالك. وقال إمام عاشور، "من الصعب العودة للزمالك؛ لأنني حاليا أرتبط بجماهير الأهلي وأحبهم كثيرا، واللعب للفريق شرف لأي لاعب".



وأضاف، "انتقالي لصفوف ميتلاند لم يكن كمحطة للرحيل إلى الأهلي، والدليل على ذلك هو عندما قررت العودة إلى مصر تحدثت مع الزمالك ولكن الإدارة لم تهتم بالأمر".



وأكمل، "لم أغصب نفسي على أحد وقررت الانسحاب بهدوء في الوقت الذي تلقيت فيه اتصالا من أمير توفيق (مدير التعاقدات من الأهلي)".



وتابع، "لم أفكر لحظة واحدة؛ لأن اللعب للأهلي شرف للجميع كما ذكرت، وأتمنى الاستمرار في تحقيق الألقاب وخاصة دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية مرة أخرى".



وعن التعامل مع الضغط الجماهيري، قال عاشور: "لقد استعنت بطبيب نفسي للتغلب على هذه الأمور، وأصبحت أتحكم في أعصابي وأتعامل مع الضغوطات بشكل جيد، ولا أخشى مواجهة الجماهير".

واختتم حديثه، قائلا: "اللعب مع الأهلي شعور رائع، لقد دخلت في الأجواء سريعا بفضل اللاعبين والجهاز الفني بقيادة (مارسيل) كولر".