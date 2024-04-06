شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح الأهلي الضوء الأخضر لتسويق كريستو فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الضوء الأخضر لإدارة النادي لتسويق التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مارسيل كولر مازال رافضاً فكرة الاستعانة بالنجم التونسي الشاب لوجهة نظر خاصة به، لذا رحّب برحيل اللاعب مع نهاية الموسم الجارى لأنه لن يحصل على فرصة مع الفريق.

سبب آخر زاد من فرص رحيل كريستو، وهو أن اللاعب التونسي الشاب لابد أن يتم قيده فى قائمة الفريق الأول وليس تحت السن، كما حدث الموسم الحالى، لذا من المنطقي رحيل اللاعب من أجل قيد أجنبي آخر بدلاً منه فى الفريق الأول، لاسيما فى ظل عدم قناعة كولر بقدراته.

وضم الأهلي «كريستو» من نادي النجم الساحلي التونسي فى يناير 2023 لمدة أربع سنوات ونصف السنة.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.