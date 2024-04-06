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روما بالقوة الضاربة أمام لاتسيو

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما عن التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو، ضمن منافسات لهذا الموسم 2023/2024.

ويقود ستيفان شعراوي هجوم روما في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السادسة من مساء اليوم السبت.

تشكيل روما أمام لاتسيو

حراسة المرمى: سفيلار 
خط الدفاع: سيليك، مانشيني، يورينتي، أنخلينو 
خط الوسط: كريستانتي، باريديس، بيليجريني 
وفي الهجوم: باولو ديبالا، روميلو لوكاكو، ستيفان شعراوي.

الجدير بالذكر أن روما يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة، فيما يأتي لاتسيو في المرتبة السابعة وفي رصيده 46 نقطة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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