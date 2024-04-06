ماذا يحتاج الهلال السعودي لحسم لقب دوري روشن ؟

ياسر رشاد - القاهرة - خطوات قليلة تفصل الهلال السعودي من حسم لقب دوري روشن للمحترفين هذا الموسم بعد سلسلة قياسية من اللاهزيمة حتى الجولة الماضية.

ويغرد الهلال منفردا بصدارة الدوري السعودي بعد فوزه برباعية على الخليج في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

ماذا يحتاج الهلال..

ويحتاج نادي الهلال للانتصار في 3 مباريات، خلال الجولات القادمة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، وتعادل وحيد، من أجل التتويج بمسابقة دوري روشن للمحترفين بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

يحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 77 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثاني ب 65 نقطةؤ وأهلي جدة ب 52 نقطة، فيما اتحاد جدة رابع الترتيب ب 47 نقطة.

ويقدم الزعيم السعودي موسمًا تاريخيًا بالنسبة للدوري السعودي، حيث لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى هذه اللحظة، مما يجعله أمام فرصة تاريخية بإنهاء الدوري لهذا الموسم بدون هزيمة.