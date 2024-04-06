موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب فريق مازيمبي الكونغولي موعدا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالموسم الحالي.

وتأهل مازيمبي على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بسيناريو مثير، حيث كان متأخرا في النتيجة بهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة قبل أن يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتالين في الدقائق العشرة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي..

يحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في الكونغو يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الحالي في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يتجدد اللقاء مرة أخرى بينهما في مباراة العودة يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان الأهلي قد حجز تذكر العبور لنصف النهائي بعد فوزه على سيمبا ذهاب وإيابا بثلاثية نظيفة هي محصلة المباراتين.

ويبحث الأهلي بقيادة مارسيل كولر عن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة رقم 12 في تاريخه

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.



