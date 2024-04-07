مدرب فيوتشر: نملك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز والصعود أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب فريق مودرن فيوتشر، تامر مصطفى، عن مواجهة الزمالك في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تامر مصطفى في المؤتمر الصحفي: "كنا نريد أن نخرج بنتيجة أفضل في مباراة الذهاب، ولكن الأهم الآن أننا حددنا هدفنا وأصبحنا بلا أي ضغوط ونحتاج لتسجيل هدفين".

وأضاف: "نسعى لتقديم مباراة تليق بنا ونحقق نتيجة مرضية والصعود لنصف نهائي الكونفدرالية".

وواصل: "الفريقين تعرضوا لظروف قاسية خلال آخر 48 ساعة بوفاة المعد البدني للزمالك ووفاة والد لاعبنا مروان محسن، رحمهم الله".

وأردف: "في المباراة الأولى أضعنا الكثير من الفرص، وغدا سأضع خطة هجومية".

واختتم: "لم نعط المباراة حجم أكبر، نحن لم نخرج من البطولة ومازلنا في الملعب، ونمتلك لاعبين قادرين على تحقيق الفوز والصعود".

ويلاقي فيوتشر نظيره الزمالك غدا الأحد، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض 2-1.

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