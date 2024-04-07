الامارات | الشامسي: كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تضاهي أقوى البطولات بمعايير عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، فهد علي الشامسي، عن سعادته بحجم المشاركة والتفاعل الكبير من قِبل الأندية والأكاديميات في بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي انطلقت أول من أمس، في مدرسة مبارك بن محمد - الحلقة الثانية في أبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير، وأداء قوي لبني ياس والوحدة والجزيرة في رحلة الحفاظ على اللقب.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «تشهد البطولة تطوراً ملموساً من موسم إلى آخر، وأصبحت تضاهي بتنافسيتها أقوى البطولات ذات المعايير العالمية، في ظل ما تحتضنه من لاعبات مصنفات وبطلات محترفات. وجسدت النزالات الرغبة الكبيرة للأندية في الوصول بعيداً في المنافسة واعتلاء منصة التتويج».

وأضاف: «يحرص الاتحاد على تنظيم بطولة قوية مخصصة للسيدات وإدراجها في أجندته السنوية، في إطار جهوده لتمكين المرأة على صعيد رياضة الجوجيتسو، واستراتيجيته في توسيع نطاق المشاركة النسائية، وتسليط الضوء على المواهب، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات القارية والعالمية».

واستهلت البطولة فعالياتها بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة (تحت 14 عاماً، و16 و18 عاماً، وفوق 18 عاماً) بمشاركة مجموعة من أبرز المواهب النسائية واللاعبات المصنفات، من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وخلال اليوم الأول من البطولة الذي جرى تخصيصه للتصفيات التأهيلية، نجحت أندية بني ياس والعين والوحدة والجزيرة، وشباب الأهلي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأكاديمية «إيه دي إم إيه» في التأهل إلى النزالات النهائية.

وتميزت الجولة التأهيلية من البطولة بتنافسية كبيرة بين الأندية المشاركة. وأظهرت اللاعبات عزيمة قوية ومهارات عالية في المنافسات، سعياً إلى الوصول إلى الدور النهائي والحصول على شرف التتويج، فضلاً عن الفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 400 ألف درهم.