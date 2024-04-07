بلباو بطلاً لكأس اسبانيا بعد 6 مباريات نهائية "منحوسة"

الرياص - اسماء السيد - إشبيلية (إسبانيا) : فك أتلتيك بلباو ثاني أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس إسبانيا في كرة القدم، نحس خسارته ست مباريات نهائية متتالية، عندما حسم السابعة بتغلبه على ريال مايوركا 4 - 2 بركلات الترجيح السبت على ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1 - 1.

وكان ريال مايوركا البادئ بالتسجيل عبر لاعب وسطه دانيال رودريغيس في الدقيقة 21، وأدرك أويهان سانسيت التعادل في الدقيقة 50.

وتألق حارس المرمى الاحتياطي لأتلتيك بلباو خولن أجيريسابالا الذي لعب أساسيا على حساب الدولي أوناي سيمون، في ركلات الترجيح بتصديه للركلة الثانية التي انبرى لها مانو موراليس، قبل أن يهدر زميل الاخير الصربي نيمانيا رادونيتش الثالثة بتسديدها خارج الخشبات الثلاث.

وسجل بلباو أربع ركلات ترجيحية كانت كافية لكسبه المباراة وإحراز اللقب الـ24 في تاريخه والأول منذ عام 1984 عندما حقق الثنائية المحلية وذلك قبل ولادة أي من لاعبي فريقه الحالي.

منذ ذلك الحين خسر النادي المباريات النهائية الست الأخيرة أعوام 1985 و2009 و2012 و2015 و2020 و2021.

وخاض بلباو المباراة النهائية الـ40 في مسابقة الكأس في تاريخه، علما أنه خسر في عام 2021 المباراة النهائية مرتين في الشهر نفسه، إذ تأجّل نهائي نسخة 2020 ضد غريمه الباسكي ريال سوسيداد الى الثالث من نيسان (أبريل) 2021 بسبب جائحة كوفيد 19.

مُني بلباو بخسارة مؤلمة أمام ألد منافسيه سوسييداد 0 - 1، قبل أن يسحقه برشلونة برباعية نظيفة بعد أسبوعين في نهائي نسخة 2021 حيث عزز النادي الكاتالوني رقمه القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد 31 لقبا (في 42 مباراة نهائية).

في المقابل، فشل ريال مايوركا في في التتويج باللقب للمرة الثانية بعد عام 2003 وخسر النهائي الثالث بعد نسختي 1991 و1998.

كما فشل مدربه المكسيكي خافيير أغيري في التتويج بلقب المسابقة للمرة الثانية بعدما خسر نهائي نسخة 2005 عندما كان يشرف على تدريب أوساسونا.