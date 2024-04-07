مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية تستعد لافتتاح ملعب سيدي بشر بعد التجديد

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف لافتتاح التجديدات التي تمت بملعب نادي سيدي بشر والذي شغلت قضيته الرأي العام بالاسكندرية على مدار الايام الماضية .

استعدادات مديرية الشباب والرياضة بالاسكندريه لافتتاح تجديدات نادي سيدي بشر

تتضمن حفلا لافتتاح التجديدات الذي يتضمن عدت عروض رياضيه وفنيه ومباراه كره قدم لفرق مديرية الشباب و الرياضة بالاسكندرية .

الاستعدادات علي قدم وساق داخل نادي سيدي بشر حيث تجري مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضه بالاسكندرية لاستقبال معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي ومعالى محافظ الأسكندرية اللواء محمدالشريف و الاستاذ محمد مجاهد رجل الأعمال والاستاذ نبيل عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة نادى سيدى بشر ورؤساء مجالس إدارات الأندية الكبري وقيادات وزارة الشباب و الرياضة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالأسكندرية ورجال الاعلام والصحفين لافتتاح التجديدات التي تمت بالنادي وذلك عقب صدور قرار محافظ الاسكندرية رقم ١٣٦لسنة ٢٠٢٤ بالاستيلاء المؤقت علي الارض لحين اجراءات نزع الملكية.

وكانت التجديدات بالملعب واعادته إلى صورته الاولى قد تمت في وقت قياسي لم يتعدى الخمسة ايام وفي ظل متابعة دائمة من مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية .

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد اصدر تعليماته بضرورة إعادة الملعب إلى صورته الاولى ليتم استغلاله من جانب شباب منطقة سيدي بشر .

وكان ملعب نادي سيدي بشر والذي شغلت قضيته الرأي العام في الاسكندرية قد تمت ازالته بعد نزاع قضائي مع مالك الأرض وبعدها طالب أهالي المنطقة وقدامي الرياضيين ممن مارسوا كرة القدم عل الملعب الذي يعد احد اقدم الملاعب في الاسكندرية حيث تم انشائه عام ١٩٦٥ وسبق وان شهد مشاركة عدد من الاعبين الكبار في الدورات الرمضانية وإقامة عدة مسابقات للموجودين وطلبوا الوزير الدكتور اشرف صبحي بضرورة التدخل لاعادة الملعب إلى النادي وبالفعل وصلت اصوان أبناء الثغر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اصدر قرارا بتكليف محافظة الإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة بالاستيلاء المؤقت علي الارض لحين اجراءات نزع الملكية بشكل نهائي للنادي .