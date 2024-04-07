زد 2005 يتوج ببطولة دوري الجمهورية بعد فوزه على الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق زد إف سي مواليد 2005، في التتويج ببطولة دوري الجمهورية، بعد تغلبه على نادي الزمالك على ملعبه بثنائية نظيفة.

جاء هدفي زد عن طريق كل من؛ بدر جمال ، وعبد الله عبيد ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 63 نقطة مبتعدًا بالصدارة عن صاحب المركز الثاني، ويحسم اللقب قبل أسبوع من انتهاء الموسم.

يأتي ذلك استمرارًا لنجاحات فرق الناشئين بزد إف سي، في المنافسة على التتويج بكبرى البطولات المحلية والدولية، نتيجة جهود الإدارة في إعداد أقوى قطاع ناشئين في مصر عبر توفير منظومة احترافية لاكتشاف المواهب المميزة من كل المحافظات، وتطوير مستواهم من خلال الاستعانة بأفضل المدربين المحليين وبالشراكة مع أندية عالمية لتطبيق أحدث الأنظمة التدريبية.

واستطاع فريق زد إف سي مواليد 2005 خلال مشوار بطولة دوري الجمهورية التغلب على أندية كبرى ، ويتبقى له مباراة أخيرة في الأسبوع الأخير من المسابقة أمام النادي الأهلي .

ويقود فريق زد إف سي مواليد 2005 المدرب الجنوب أفريقي "إيان تايلر"، والذي نجح منذ توليه المسئولية في تطوير مستوى اللاعبين الفني والبدني وكذلك الخططي، بفضل خبراته الضخمة في مجال تدريب فرق الناشئين.

وتعد بطولة دوري الجمهورية لمواليد 2005 أول لقب يحققه نادي زد في المسابقات الرسمية للناشئين خلال موسم 2023/2024، ويحتل "زد إف سي" مراكز متقدمة في مختلف المراحل السنية لمسابقة دوري الجمهورية، وعلى المستوى الدولي استطاع فريق زد مواليد 2007 الفوز بوصافة بطولة كأس زد الدولية، والتي شهدت مشاركة أندية كبرى محلية وأوروبية.