"الأول تاريخياً".. أرقام مميزة لصلاح أمام مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ساهم النجم المصري محمد صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة هدفين لكلا منهما، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من إحراز الهدف الثاني للريدز في اللقاء، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبهذا الهدف أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل في أربع مباريات متتالية خارج أرضه، في مرمى مانشستر يونايتد بالدوري.

كما أصبح أكثر لاعبي الفرق المنافسة، تسجيلاً للأهداف في ملعب "أولد ترافورد" في تاريخ الدوري الإنجليزي، برصيد 9 أهداف.

ونجح صلاح في رفع عدد أهدافه في شباك مانشستر يونايتد في كل البطولات، إلى 14 هدف.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى 17 هدفاً، خلال 25 مباراة خاضهم بالمسابقة.

وبشكل عام رفع صلاح رصيده إلى الهدف رقم 209 رفقة الريدز في كل البطولات، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق عام 2017.