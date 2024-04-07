كلوب: أرسنال سيفوز على مانشستر يونايتد.. وأهدرنا العديد من الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن فريق أرسنال بإمكانه الفوز على مانشستر سيتي، إذا ظهر اليونايتد بالأداء نفسه الذي قدمه أمام الريدز اليوم.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة فريق ليفربول أمام مانشستر سيتي اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات عبر شبكة "TNT" عقب نهاية المباراة: "لدي قناعة بنسبة 100%، إن أرسنال بإمكانه الفوز على مانشستر يونايتد، في حال ظهر اليونايتد بالأداء نفسه الذي قدمه أمامنا الليلة".

وأضاف: "أعتقد أننا لم نتمكن من السيطرة على مانشستر يونايتد من قبل، مثلما فعلنا في آخر مباراتين بيننا بالدوري، ولكن في الوقت نفسه النتيجة لم تكن لصالحنا، وفي النهاية التعادل كان مستحقاً".

وتابع: "هدف برونو فيرنانديز كان رائعاً حقاً، وأخذنا بعض الدقائق بعد هذا الهدف من أجل استعادة التوازن مرة أخرى، وأهدرنا العديد من الفرص".

وواصل: "لست غاضباً من اللاعبين، ولكن كان هناك بعض الأوقات والحالات، التي يجب أن ندافع فيها عن الكرة بشكل أقوى".

واختتم كلوب تصريحاته: "بكل تأكيد الفريق الذي سيحقق لقب الدوري، سيكون هو من يستحقه".

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن المتصدر فريق أرسنال صاحب الـ 71 نقطة أيضاً.