الأهلي يعلن نجاح جراحة حسين الشحات ومدة الغياب

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف طبيب الأهلي أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ٤٨ ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة ٥ أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام..

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.