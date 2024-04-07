فيوتشر ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف أمام الزمالك في الكونفدرالية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد أمام نظيره الزمالك.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

افتتح التهديف، جوزيف جوناثان نجويم، في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بتقدم مودرن فيوتشر بهدف دون مقابل.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز ذهابًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي .

الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و مصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله “نيمار” ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسماسون أكينيولا.