الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 01:10 صباحاً - تُعد شروط ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية للنساء من أهم الأمور التي يجب العلم بها؛ وهذا عائد إلى أهميتها عند إجراء تجديد الهوية الخاصة بالنساء في المملكة العربية السعودية، فهذا الإجراء يحتاج إلى عدة شروط ومتطلبات يجب استيفاؤها؛ حتى لا تحدث أي مشكلة خلال تجديدها، ويُقدم موقع لحظات نيوز كافة الشروط والمتطلبات اللازمة.

شروط ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية للنساء

عند اقتراب موعد تجديد الهوية الوطنية للنساء في المملكة العربية السعودية لأول مرة تتساءل المرأة حول الشروط والمتطلبات التي تفرضها وزارة الداخلية من أجل إجراء هذا التجديد بدون مواجهة أي عوائق أو مشكلة، فنعرض تلك الشروط والمتطلبات عبر السطور الآتية:

1- شروط تجديد الهوية الوطنية للنساء

توجد مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في السعودية حتى تتمكن النساء من تجديد هويتهن الوطنية بشكل قانوني سليم، وتأتي تلك الشروط على النحو التالي:

ينبغي ألا يقل عُمر المرأة عن 15 عامًا.

إحضار أصل من السجل الخاص بالعائلة التي تتبع لها المرأة، بجانب صورة منها.

تقديم 4 صور شخصية، ويجب الانتباه إلى أن تكون خلفية الصورة بيضاء، ومقاسها 6×4 سم.

تعبئة النموذج الخاص ببطاقة الأحوال المدنية المُراد تجديدها، ويتم الكتابة باللون الأزرق فقط.

وجود إثبات المؤهل العلمي الخاص بالمرأة التي ترغب في تجديد هويتها الوطنية، وإذا كانت طالبة تحضر المستندات التي تُثبت هذا.

في حال كانت المرأة موظفة فيتم تقديم الوثائق التي تُثبت أنها تعمل لإجراء تجديد الهوية.

اقرأ أيضًا: شروط وطريقة تجديد الهوية الوطنية السعودية

2- متطلبات تجديد الهوية الوطنية للنساء

أشارت وزارة الداخلية السعودية إلى عدة متطلبات يجب على النساء استيفاؤها عند رغبتهن في تجديد الهوية الوطنية، وتتمثل تلك المتطلبات فيما يلي:

تقديم البطاقة الخاصة بالهوية الحالية بجانب عدد من النسخ منها.

توضيح حالة الزواج إذا كانت المرأة متزوجة، ونسخة منها.

طباعة النموذج الذي يتعلق بالبطاقة الخاصة بالأحوال المدنية.

يجب أن تلتزم المرأة بالموعد المُحدد لها الذي سيتم عبره تقديم جميع الأوراق المطلوبة بعد تعبئة البيانات التي توجد داخل النموذج الخاص بتجديد الهوية الوطنية.

سداد الغرامات المالية المُسجلة من قِبل الأحوال المدنية.

وجود عنوان وطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.

اقرأ أيضًا: متطلبات تجديد الهوية الوطنية في السعودية

طريقة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا

بعد الإلمام بكافة شروط ومتطلبات تجديد الهوية الوطنية للنساء، فمن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قامت بإتاحة التقديم لتجديد بطاقة الهوية الوطنية بصورة إلكترونية عبر أبشر التابعة للوزارة، وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. من ثم النقر على أيقونة “أبشر أفراد”. بعدها النقر على أيقونة “دليل الخدمات” من أعلى واجهة الصفحة الرسمية. اختيار خانة “الأحوال المدنية”. العثور على خدمة “تجديد الهوية الوطنية”. من ثم النقر على زر “وصف الخدمة”. سوف تظهر صفحة خاصة بتفاصيل الخدمة. بعد ذلك النقر على زر “تنفيذ الخدمة”. تظهر صفحة أبشر، فيتم النقر على خانة “ابشر أفراد”. يُطلب إدخال بيانات التسجيل. كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية. كلمة المرور والتأكد من كونها صحيحة. من ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. بعد ذلك تظهر عدة خانات خاصة بالبيانات المطلوبة لتجديد الهوية. النقر على “تقديم الطلب”. ثم الدخول إلى “خدمات المواعيد”. النقر على زر “حجز موعد جديد”. اختيار “تجديد بطاقة الهوية الوطنية”. يتم اختيار أقرب فرع للحصول على البطاقة. في النهاية سيتم تحديد الموعد المناسب والنقر على “موافق”.

تُقدم وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، وهذا بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحويل أكبر عدد من الخدمات الورقية إلى خدمات رقمية إلكترونية؛ لذا تم إتاحة تقديم طلب تجديد الهوية إلكترونيًا.

أسئلة شائعة

كيف يتم حجز موعد في الأحوال المدنية لتجديد الهوية الوطنية؟

يتم حجز موعد لتجديد الهوية بشكل إلكتروني عبر أبشر.

متى يتم تقديم طلب تجديد الهوية الوطنية؟

يتم قبل انتهاء مدة الهوية الحالية بـ 180 يوم أو أقل.