الاهلي يكشف تطورات إصابة حسين الشحات

أعلن النادي الاهلي، عن خضوع لاعبه حسين الشحات، لجراحة ناجحة في الوجه بعد إصابة الأخيرة أمام نادي سيمبا التنزاني.

وكان حسين الشحات، قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاهلي ضد سيمبا، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال ورد في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ٨ بدوري الأبطال.

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ٤٨ ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة ٥ أيام، بعدها يرتدي “قناع وجه”، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.