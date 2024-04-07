موقف رباعي الاهلي المصاب من مباراة إنبي

اختتم النادي الاهلي، اليوم الأحد، تدريباته الاستعدادية قبل مواجهة فريق إنبي، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

ويستعد النادي الاهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره إنبي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد نظيره إنبي، غدًا الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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ويعود الدولي المالي، أليو ديانج، من بلاده بعد تقبل العزاء في والده، حيث يستكمل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة.

وفي المقابل اكتفى الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بخوض تدريبات تأهيلية بسبب الإجهاد العضلي.

فيما واصل الثنائي ياسر إبراهيم وعمر سيد معوض، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في الخلفية و الصليبي علي التوالي.

ويحتل النادي المارد الأحمر المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق من 11 مباراة.