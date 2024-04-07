أحمد حمدي يدوّن أولى أهدافه مع الزمالك ويسجل التعادل أمام فيوتشر

نجح الوافد الجديد أحمد حمدي، من تسجيل هدف التعادل لفريقه الزمالك، أمام مودرن فيوتشر، في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف فيوتشر، بهدف نظيف سجله اللاعب جوزيف جوناثان نجويم، في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد حمدي، هدف التعادل لنادي الزمالك، بعد مجهود فردي رائع عند الدقيقة 66.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز ذهابًا أمام نظيره مودرن فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد.

الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي .

الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و مصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله “نيمار” ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسماسون أكينيولا.