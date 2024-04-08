أول تعليق من أحمد حمدي على هدفه مع الزمالك أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:
علق لاعب خط وسط الزمالك، أحمد حمدي، على هدفه الأول مع الزمالك الذي سجله ضد فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وقال حمدي عبر قناة "بي إن سبورتس": "البقاء لله نعزي أسرة محمد مدحت ونحتسبه عند الله شهيد".
وأضاف: "دخلنا في أجواء المباراة متأخرا، بسبب الهدف الذي سجله فيوتشر من الفرصة التي سنحت له، واستطعنا العودة مرة أخرى".
وواصل: "الحمدلله على هدفي الأول مع الزمالك وإن شاء الله نوصل للنهائي ونهدي البطولة لمدحت".
وأردف: "جمهور الزمالك وفي وعظيم، وأريد أن أقدم كل ما بوسعي ليعودوا سعداء للمنزل".
واختتم: "في غرفة ملابس الزمالك الجميع يعطي كل ما لديه لأن الزمالك نادي بطولات وأعيننا على منصات التتويج".
اقرأ أيضًا:
"اشتباك وطرد".. تفاصيل مشاجرة جماهير الزمالك وأنصار فيوتشر بالزجاج
الأهلي يعلن تفاصيل جراحة حسين الشحات في الوجه