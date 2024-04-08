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أول تعليق من أحمد حمدي على هدفه مع الزمالك أمام فيوتشر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

علق لاعب خط وسط الزمالك، أحمد حمدي، على هدفه الأول مع الزمالك الذي سجله ضد فيوتشر في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال حمدي عبر قناة "بي إن سبورتس": "البقاء لله نعزي أسرة محمد مدحت ونحتسبه عند الله شهيد".

وأضاف: "دخلنا في أجواء المباراة متأخرا، بسبب الهدف الذي سجله فيوتشر من الفرصة التي سنحت له، واستطعنا العودة مرة أخرى".

وواصل: "الحمدلله على هدفي الأول مع الزمالك وإن شاء الله نوصل للنهائي ونهدي البطولة لمدحت".

وأردف: "جمهور الزمالك وفي وعظيم، وأريد أن أقدم كل ما بوسعي ليعودوا سعداء للمنزل".

واختتم: "في غرفة ملابس الزمالك الجميع يعطي كل ما لديه لأن الزمالك نادي بطولات وأعيننا على منصات التتويج".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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