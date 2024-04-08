مدرب فيوتشر يشيد بلاعبيه بعد الخروج من الكونفدرالية على يد الزمالك.. ويؤكد: تعرضنا للظلم

علق تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على خروجه من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على يد الزمالك من دور ربع النهائي.

فيوتشر كان قد خسر بهدفين مقابل هدف أمام الزمالك في مباراة الذهاب، ثم تعادل إيجابيًا بهدف، في إطار منافسات دور ربع نهائي الكونفدرالية.

وأكد مصطفى في تصريحات تليفزيونية، أنه سعيد بآداء لاعبي فيوتشر على الرغم من الخروج من البطولة، موضحًا أنهم نفذوا تعليماته ولم يقصروا في أي شيء.

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وأشار إلى أن فريقه تعرض للظلم بسبب قاعدة احتساب الهدف بهدفين، موضحًا أنه يتمنى أن يراجع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حساباته فيما يتعلق بهذا الأمر.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألغى هذا النظام، خاصة وأن هذا الأمر في ظلم كبير لجميع الفرق وأمر غير عادل على الإطلاق.

وتابع: “لقد خضنا المباراتين الذهاب والإياب أمام الزمالك خارج ملعبنا، كما أن الأبيض يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة واستفاد كثير من تواجد جماهيره الغفيرة في مباراتي الذهاب والإياب”.