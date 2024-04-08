النصر السعودي يستقر علي رحيل لاعبه المحترف

ياسر رشاد - القاهرة - أستقرت إدارة نادي النصر السعودي، علي رحيل نجم فريقها الأول لكرة القدم المحترف، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أن نادي النصر قرر منح لاعبه الأسترالي عزيز بيهيتش، إجازة خلال الفترة المقبلة.

وتجهز إدارة العالمي، لتوقيع مخالصة مع بيهيتش تمهيدًا لرحيله عن الفريق، بعد خروج أصفر الرياض من دوري أبطال آسيا.



وكان بيهيتش قد انضم إلى صفوف النصر، من أجل مساندة الفريق في خانة اللاعب الآسيوي في دوري أبطال آسيا، ومع توديع البطولة فإنه تقرر رحيله.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الهلال، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.