شبانة يكشف صدمة تعرض لها عمرو الجناينى

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاعلامى محمد شبانة خلال برنامجه الاذاعى من الآخر على شعبى اف ام عن صدمة تعرض لها عمرو الجناينى عضو مجلس ادارة الزمالك الاسبق بعد ان كتب تويتة على حسابه بالسوشيال ميديا وقام حذفها عقب احداث اقامة مباراتى القمة بين الاهلى والزمالك بالدورى العام قبل ان يقرر الفيفا الغاءهما .

وقال شبانة ان الجناينى تقابل مصادفة مع النائبين احمد دياب رئيس رابطة الاندية المصرية واحمد ابو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ وتطرق حديثهم لفكرة اقامة مباراتى القمة بالسعودية حيث عاتب ابو هشيمة فى حديثه عمرو الجناينى لتسرعه رغم موافقة الزمالك على اللعب بالسعودية وعارضه الجناينى مؤكدا ان الزمالك لم يوافق وكانت صدمته حين اطلعه احمد دياب عبر هاتفه المحمول على الايميل الذى ارسله الزمالك بالموافقة وسكت الجناينى ولم يعلق وظهرت على وجهه صدمة كبيرة ..