أحمد سليمان: الحضري أفضل حارس في تاريخ مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق عصام الحضري يعد أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم المصرية.



وكان أحمد سليمان قد أشرف على تدريب الحضري عند انضمامه للمنتخب المصري في عهد حسن شحاتة.

تصريحات أحمد سليمان

تحدث أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالطبع، عصام الحضري يعد أفضل حارس مرمى في تاريخ الكرة المصرية، فقد كانت بداياته معنا في 2006 وعمره 33 سنة، حراسة المرمى حاليًا في مصر تُعاني من ندرة المواهب".

وتابع: "لكن الأمر يأتي من خلال بالتدريبات وتكتيك المباريات وكيفية وقوف الحارس، قوة الأحمال التدريبية لا بد أن تكون بكثافة لتعويض قلة الموهبة".

وأضاف: "عصام كان يحب التدريب للغاية، كنت أعطيه تدريبات أحمال عالية جدًا، عندما يخرج وهو يتكأ على العمال أعرف أنه تدرب جيدًا، إذا خرج وهو يمزح أعرف أنه لم يتدرب جيدًا، فالتدريب مهم جدًا لحراس المرمى".

وأختتم سليمان تصريحاته: "لابد من التمسك بعدم استقدام حراس أجانب ومنح الفرصة للمحليين".