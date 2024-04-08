أورانج يستأنف تدريباته استعدادًا لعودة دوري القسم الثالث

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أورانج بقيادة تامر عبدالخالق، تدريباته الجماعية، استعدادا لإستئناف مباريات دوري القسم الثالث و ذلك بعد حصول الفريق علي راحه إجاة عيد الفطر المبارك، ويتواجد فريق أورانج في المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث.

وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية، الأولي أمام فريق السكة الحديد ، والتي انتهت بفوز فريق السكة بثلاثية مقابل هدف، وسجل أهداف فريق السكة كل من : محمد ريعو "هدفين"، وسجل هدف اورانج اللاعب حسان محمد، وجاء هدف فريق أورانج عن طريق اللاعب حسان محمد.

والثانية أمام فريق الداخلية ونهاية اللقاء بالتعادل السلبي، أما الثالثة أمام كسكادا، ونهاية اللقاء 3-2 لصالح اورنج .

و يسعي الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر عبدالخالق، للاستعداد بقوة خلال فترة التوقف الحالية بسبب شهر رمضان المبارك، و سيخوض الفريق عدد من المباريات الوديه خلال فتره التوقف مع عدد من اندية دوري المحترفين و القسم الثاني.

وطالب عبدالخالق اللاعبين بطي صفحة التعادلات والهزائم، والعودة بقوة لتحقيق النتائج الإيجابية والفوز في المباريات المقبلة، داعيا الجميع إلى ضرورة استغلال فترة التوقف لعلاج الأخطاء الدفاعية وعودة المصابين.

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :

دياموند 56 نقطة

الاعلاميين 50 نقطه

بشتيل 42 نقطة

اورانج 40 نقطة

المعادي 39 نقطة

الصيد 34 نقطة

حلوان العام 33 نقطة

منشية ناصر 32 نقطة

حدائق الاهرام 28 نقطة

كاسكادا 24 نقطة

ابو النمرس 24 نقطة

اطفيح 21 نقطة

صول 14 نقطة