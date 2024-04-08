أنشيلوتي ينتظر تحقيق رقم قياسي في صدام السيتي والريال بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني علي أعتاب كسر رقم قياسي خلال مواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا الثلاثاء، في إطار ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-202.

وتقام فعاليات اللقاء المرتقب على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب ما كشفته الاحصائيات، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب اللوس بلانكوس، بعد مباراة السيتي، سوف يحصد رقم قياسي مميز.

وهكذا يصبح كارلو هو أكثر مدرب في العالم خوضًا لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على مر تاريخ المسابقة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام المان سيتي

من المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، بخطة اللعب المعهودة والمعروفة 4/3/3.

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: ناتشو، كارفخال، ميندي، تشواميني.

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردى.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، براهيم دياز.