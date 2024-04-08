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لويس إنريكي في ورطة قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، في ورطة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة ضد فريق بدوري الأبطال.

فمع اقتراب المواجهة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ونظيره برشلونة، في ، ظهرت أزمة جديدة أمام الفريق الباريسي.


وخلال مواجهة الفريق الباريسي، مع كليرمون فوت، مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي، تعرض نوردي موكيلي، مدافع فريق باريس سان جيرمان، للإصابة.


وجاءت إصابة موكيلي في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء، ليسقط أرضًا بعد إصابته في رأسه، ليخرج على أثرها من أرضية الملعب، الأمر الذي دفع المدرب الإسباني، لويس إنريكي، لاستبداله بالمغربي أشرف حكيمي، في الدقيقة 13.
 

وهكذا، يكون نجم الفريق الإسباني مستبعدًا من مواجهة فريقه المرتقبة أمام نادي برشلونة، إن استمرت أو تفاقمت إصابته، الأمر الذي من شأنه أن يربك حسابات المدرب الإسباني لمواجهة البارسا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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