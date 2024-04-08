مستجدات منع الزمالك من القيد بسبب باتشيكو

كثف مسئولو الزمالك بقيادة حسين لبيب من مفاوضاتهم مع وكيل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق للفريق الأول؛ وذلك من أجل إنهاء أزمة مستحقاته مع الفريق الأبيض.

وحصل باتشيكو على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتغريم الزمالك 500 الف دولار، إلا أن المدرب البرتغالي تقدم باستئناف من اجل الحصول على مليون ونصف مليون دولار قيمة عقده المتبقىة مع الأبيض.

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ويسعى مسئولو الزمالك لجدولة المبلغ المستحق لباتشيكو وموافقة المدرب على تخفيضه وحل الأمر وديًا، إلا أنه يرفض كل مقترحات مجلس إدارة الزمالك.

وأرجأ الفيفا نادي الزمالك حتى يوم 30 إبريل الجاري لحل أزمة المدرب البرتغالي، وفي حالة لم يتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق مع باتشيكو سيكون الأبيض مهددًا بالإيقاف والحرمان من قيد لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد أنهى إيقاف القيد في الميركاتو الصيفي الأخير، وذلك بسبب أزمة شيكابالا ورحيله من نادي سبورتنج البرتغالي.