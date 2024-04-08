اخبار الرياضه

"مفاجأة".. تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة إنبي.

وشهد التشكيل مشاركة عمر كمال عبد الواحد بدلا من علي معلول في الجهة اليسرى.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره البترولي اليوم الاثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16 بالدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية - كوكا - أفشة.
خط الهجوم:طاهر - موديست - كهربا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا