"مفاجأة".. تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة إنبي.

وشهد التشكيل مشاركة عمر كمال عبد الواحد بدلا من علي معلول في الجهة اليسرى.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره البترولي اليوم الاثنين، ضمن المواجهات المؤجلة من الجولة 16 بالدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - كوكا - أفشة.

خط الهجوم:طاهر - موديست - كهربا.