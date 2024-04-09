شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. إنبى يتعادل مع الأهلى 1 - 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام إنبي بتعادل الفريقين 1 - 1 في المباراة التي تجمعهما مساء الإثنين على استاد القاهرة ضمن المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري.



بدأ الأهلي المباراة بالسيطرة على اللعب وهدد أنتوني موديست مرمى إنبي في الدقيقة الثامنة ولكن ارتطمت بالدفاع في طريقها إلى المرمى وأمسك بها الحارس بودي سمير بسهولة، وتوقف اللعب في الدقيقة 12 لعلاج أحمد أمين قفة لاعب إنبي وشارك يوسف لبيب بدلا منه.



وهدد أحمد نادر حواش مرمى مصطفى شوبير في الدقيقة 18 قبل أن ترتد بهجمة للأهلي ولعبها أفشة عرضية من الجبهة اليمنى ولكن سددها موديست برأسية بعيدا عن الثلاث خشبات، ورغم استحواذ الأهلي على مجريات اللعب ولكن بدون خطورة على مرمى إنبي.



وسدد مروان عطية تصويبة على مرمى إنبي في الدقيقة 38 ولكن مرت أعلى العارضة، وهدد محمود كهربا مرمى الفريق البترولي بتصويبة في الدقيقة 38 تصدى لها الحارس وعادت إلى مروان عطية والذي أعاد تصويبها على المرمى ولكن تصدى لها بودي سمير مجددا وأنقذ مرماه من فرصة مزدوجة للأهلي.



وأحرز محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 44 من رأسية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى إنبي بعد استقبال عرضية رائعة من طاهر محمد الذي راوغ مدافع الفريق البترولي ولعبها بطريقة رائعة على رأس كهربا، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.



وفرض الأهلي سيطرته مجددا مع بداية الشوط الثاني وهدد مرمى إنبي في أكثر من كرة، ولكن يقظة الدفاع منعت الكرة من الوصول إلى مرمى بودي سمير، وسدد كهربا تصويبة على مرمى إنبي في الدقيقة 59 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للفريق البترولي، قبل أن يتعادل إنبي عن طريق يوسف لبيب في الدقيقة 60 الذي تابع تمريرة محمد حمدي.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال في الدفاع ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأفشة في الوسط وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وأنتوني موديست في الهجوم.



وتواجد كل من محمود متولي وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية ومحمود الزنفلي وكريم فؤاد وكريم الدبيس على دكة بدلاء الأهلي.



وجاء تشكيل إنبي كالتالي: بودي سمير في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وأحمد صبيحة وعلي فوزي في الدفاع وأحمد يوسف وأحمد العجوم ومحمد حمدي في الوسط وأحمد نادر حواش وأحمد أمين قفة ورفيق كابو في الهجوم.