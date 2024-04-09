كولر يفتح النار: البعض يفكر في نفسه أكثر من مصلحة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن غضبه بعد تعادل فريقه مع إنبي بنتيجة 2-2 في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر للدوري الممتاز.

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وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" دخلنا اللقاء بشكل متأخر لأننا كنا بحاجة لبعض الوقت لفرض أسلوبنا ، ولم نلعب بنفس الإيقاع لأننا نلعب أسبوع "إنجليزي" بخوض المباريات كل 48 ساعة".

وتابع:" سجلنا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول وأعطيت تعليمات للاعبي الفريق باللعب السريع وكنا أفضل في بداية الشوط الثاني ، ولكننا استقبلنا هدفاً بدون أي داعٍ".

وأشار إلى أن فريقه سجل هدف التقدم مجدداً وهو ما جعله يدفع ببعض العناصر لمنحها الفرصة والاستحواذ بشكل أكبر على الكرة موضحاً أنه فوجئ قبل النهاية بحالة من الاستعجال والاندفاع وعدم تنفيذ تعليماته بالاحتفاظ بالكرة وتجميد اللعب.

وواصل:" استقبلنا هدفاً من ضربة ركنية بدون أي داعٍ ، الحقيقة أن لدينا مشكلة كبيرة أن هناك لاعب أو اثنين يفكران بأنفسهم أكبر من مصلحة الفريق".

وأكد أن مسلسل نزيف النقاط ينتهي عندما تتحول الفرص لأهداف وهو ما يحتاج لتركيز وتدريب موضحاً أن ضيق الوقت لا يمنح الفرصة للمزيد من التدريب الذي يحصل عليه بشكل أكبر من لا يشارك باستمرار.

وأضاف:" حاولت كثيراً تحسين مسألة التعامل مع الفرص السهلة التي نحصل عليها".