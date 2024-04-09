النحاس يكشف أخطاء الأهلي الدفاعية أمام إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أخطاء الأحمر الدفاعية في مباراته أمام إنبي، التي تعادل فيها الفريقان بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري العام.

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وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أخطاء دفاع الأهلي؟ في الهدف الأول لفريق إنبي نجد أن رامي ربيعة لم يتابع تحركات يوسف لبيب بشكل جيد، كما أنه تأخر في التغطية الدفاعية أمام مهاجم إنبي".

وأضاف: "أما الهدف الثاني، فالأهلي ليس الفريق الذي يستقبل أهداف من ضربات ثابتة.. يوسف لبيب، مهاجم إنبي بالنسبة لي مفاجأة، وإذا كان موديست متواجد في هذه الكرة لكان أبعدها".

وتابع: "محمود كهربا لعب كجناح لكنه سجل مرتين من مركز المهاجم الصريح، ولا أفضل المقارنة بين كهربا وموديست، لأن الاختيار ليس لنا، ولكن من الاختيار من حق مارسيل كولر".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "خبرات الأهلي كانت يجب أن تدفعه لتحقيق الفوز في مباراة إنبي، ولكن يجب الإشادة بإدارة مدرب إنبي للمباراة، خصوصًا التبديلات التي حافظ من خلالها على شكل وأسلوب فريقه".