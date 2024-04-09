"بعد المطالبة بشطبه".. ماذا تقول لوائح الكاف بشأن اللاعب المعتدي على محمد معروف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يمكن أن يواجه لاعبي أبو سليم الليبي عقوبة الإيقاف من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عقب الاعتداء على الحكم الدولي المصري محمد معروف، خلال مباراة نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية.

وتعرض معروف للاعتداء بالضرب من جانب لاعبي أبو سليم الليبي، اعتراضا على احتساب الوقت بدلا من الضائع، الذي تمكن فيه نهضة بركان من إحراز هدف الفوز، وطالب محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، في تصريحات تلفزونية، بشطب اللاعب الذي قام بالواقعة.

وينص البند السابع "الإجراءات التأديبية" في لوائح الاتحاد الإفريقي الخاصة بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، على: "في حالة حدوث مخالفات خطيرة، قد يتم إيقاف اللاعب المذنب ليس فقط في الكونفدرالية الإفريقية، إنما في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي".

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