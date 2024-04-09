توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام آرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيل البافاري لمباراة آرسنال الإنجليزي، الذي ينطلق بعد قليل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وتبدأ مباراة آرسنال و بايرن ميونخ في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق آرسنال وجود هاري كين في الهجوم وبجواره على الأطراف ساني وجنابري.

تشكيل بايرن ميونخ لمباراة آرسنال:

في حراسة المرمى مانويل نوير

في الدفاع:ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - إريك داير - جوشوا كيميتش

في الوسط: ليون جوريتسكا - لايمر - جمال موسيالا

في الهجوم: سيرج جنابري - لوريه ساني - هاري كين.

يواجه الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ المتأهل من مباراة ريال مدريد و مانشستر سيتي.