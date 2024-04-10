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"جريزمان في مواجهة سانشو".. التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند بدوري الأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في مباراة ذهاب ربع نهائي .

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" بإسبانيا.

ويدخل فريق أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: أزبيلكويتا، حيمينيز، أكسيل فيتسيل.

خط الوسط: صامويل يلنو، رودريجو دي بول، كوكي، ماركوس يورينتي، ناويل مولينا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو .

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: يان ماتسين، نيكو شولوتيربيك، ماتس هوملز، يوليان رايرسون.

خط الوسط: إيمري شان، مارسيل سابيتزر، كريم أديمي

خط الهجوم: فليكس نيمتشا، جادون سانشو، نيكلاس فولكروج

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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