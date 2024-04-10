"جريزمان في مواجهة سانشو".. التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" بإسبانيا.

ويدخل فريق أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: أزبيلكويتا، حيمينيز، أكسيل فيتسيل.

خط الوسط: صامويل يلنو، رودريجو دي بول، كوكي، ماركوس يورينتي، ناويل مولينا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل.

خط الدفاع: يان ماتسين، نيكو شولوتيربيك، ماتس هوملز، يوليان رايرسون.

خط الوسط: إيمري شان، مارسيل سابيتزر، كريم أديمي

خط الهجوم: فليكس نيمتشا، جادون سانشو، نيكلاس فولكروج