"أمين عمر للأهلي".. اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات غدًا الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد بطولة الدوري المصري غداً الخميس إقامة ثلاثة مباريات، الأولى تجمع بين فريقي المصري ضد مودرن فيوتشر، في تمام الساعة الرابعة مساءً، ويلاقي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتختتم مباريات الغد بمباراة الأهلي أمام نظيره زد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة مباراة الأهلي وزد، إلى الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه كلا من سمير جمال مساعد أول وأسامة السيد مساعد ثانً، وإبراهيم محمد حكماً رابعاً، وعلى الفار وائل فرحان ويساعده محمود الدسوقي.

ويدير مباراة الزمالك والاتحاد السكندري أحمد الغندور حكم ساحة، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب ومحمد عزازي، وحكم رابع نادر قمر الدولة، وعلى الفار طارق مجدي، ويعاونه محمد سلامة.

وتم تعيين محمد عادل حكماً لمباراة المصري ضد مودرن فيوتشر، ويساعده عمر فتحي حكم مساعد أول وماجد المليجي حكم مساعد ثانٍ، وحكم رابع أحمد حمدي، وعلى الفار محمود ناجي ويعاونه أحمد جمال.