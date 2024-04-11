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بأوامر كولر.. مباراة زد تحسم صفقتين لـ الاهلي

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

يراقب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ثنائي زد إف سي من أجل حسم صفقة دفاعية في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويبحث النادي الاهلي عن التعاقد مع صفقة دفاعية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بطلب من كولر.

وبحسب التقارير، فإن كولر سيراقب ثنائي نادي زد، محمد إسماعيل ومصطفى العش، خلال مباراة فريقه مساء اليوم.

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وتم ترشيح ثنائي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش، لتدعيم صفوف دفاع الاهلي في الصيف، بعد اقتراب رحيل محمود متولي، ورغبة محمد عبد المنعم في الاحتراف.

وأكدت التقارير، أن كولر معجب بخدمات الثنائي، لكنه سيراقبهم خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين، لحسم موقفه النهائي.

ويلعب الاهلي ضد زد، اليوم الخميس، في لقاء مؤجل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الممتاز، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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