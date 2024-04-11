موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره زد إف سي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

وإختتم الأهلي إستعداداته مساء أمس لخوض المباراة التي يبحث من خلالها عن تعويض سقوطه في المباراة الأخيرة أمام إنبي ولتي غنتهت بالتعادل بنتيجة 2-2.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة قوية في المران الأخير.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي وزد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ود

تنطلق مباراة الأهلي وزد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز حصرياً عبر قنوات أون تايم سبورتس.

قائمة الأهلي لمباراة زد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي- مصطفي مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم- خالد عبد الفتاح - محمود متولي- أكرم توفيق- كريم الدبيس- عمر كمال.خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - عمرو السولية- أحمد عبد القادر - طاهرمحمد طاهر- كريم فؤاد - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - وسام أبو علي.