الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة مودرن فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق المصري البورسعيدي إختباراً صعباً عندما يصطدم بمنافسه مودرن فيوتشر اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعاني المصري من عديد الغيابات للاعبين اساسيين في تشكيلته قبل لقاء اليوم مايضع علي ماهر المدير الفني في ورطة حقيقية.

وتضم قائمة غيابات المصري كلا من:

صلاح محسن لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري وكذلك زميله كريم العراقي لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة ذاتها، بالإضافة ليوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم ، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة ، فيما يستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر تجهيزه للمباريات بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.

موعد مباراة المصري ومودرن فيوتشر

تنطلق مباراة المصري ومودرن فيوتشر في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.