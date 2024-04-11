شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على زد اف سي فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الخميس لخوض مباراة زد اف سى بالدوري، في سهرة العيد التي يسعى خلالها المارد الأحمر لإيقاف نزيف النقاط بالدوري، بينما يفتش زد عن استعادة الانتصارات الغائبة منذ فترة طويلة.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لزد اف سى 5.35 مليون يورو.

ويواصل محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد الضاوى كريستو لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم في مباراة زد اف سى بسبب الإصابة.

ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف اللذان تعرضا لها أثناء مشاركتهم مع منتخب مصر فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الاهلى الأخيرة فيما أجري حسين الشحات جراحة في الوجه فيما أجري كريستو جراحة إزالة خراج من القدم.

وطالب كولر لاعبيه بإيقاف نزيف النقاط وإستعادة الانتصارات في المؤجلات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري لاسيما قبل خوض مباراة القمة ثم مواجهة مازيمبى في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

في المقابل طالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الليلة لإستغلال حالة الاجهاد التي يعانى منها نجوم الاهلى بسبب ضغط المباريات، فلم يعرف زد طعم الانتصار على مدار 7 مباريات متتالية بالدوري.

ويعتمد زد على أبرز لاعبيه مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وشادي حسين والبانوبى والصغيرى والحارس علي لطفي.