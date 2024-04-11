الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات في الدوري بفوز درامي على زد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النادي الأهلي فوزا دراميًا على زد بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقه 89 من خلال تسديدة قوية من خارج منطقه الجزاء بأقدام الفلسطيني وسام ابو علي استقرت اقصى الزاويه اليمنى لحارس فريق زد علي لطفي.

وألغى حكم اللقاء أمين عمر هدف اول للأهلي عن طريق أحمد عبد القادر بداعي وجود مخالفة التسلل ،بعد الرجوع لتقنيه الفار.

بتلك النتيجه ارتفع رصيد الاهلي الى النقطة 21 محتلا الترتيب العاشر ، بينما تجمد رصيد زد عند النقطه ٢٤ في المركز الخامس

وخاض الاهلي اللقاء بتشكيل مكون من :-

" مصطفى شوبير، كريم الدبيس، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، أحمد كوكا، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمود كهربا".

بينما جاء تشكيل زد كما يلي ..

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي - محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

الوسط: محمود نبيل – أحمد الصغيري – عبد الرحمن البانوبي

الهجوم: ماتا ماجاسا - شادي حسين – مصطفى زيكو.

واستعاد الاهلي نغمة الانتصارات مجددا عقب تعادل في اللقاء الماضي امام انبي بثنائيه لكل منهما وخساره قبلها امام البنك الاهلي برباعيه مقابل ثلاثة.