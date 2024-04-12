شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى الأهلى يواصل الغياب عن الفريق الأحمر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل خماسي النادي الأهلي، محمد الشناوى، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، وإمام عاشور، الغياب عن المشاركة مع الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الزمالك بالدوري وذلك بسبب الإصابة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الاثنين المقبل، خلال اللقاء الذي يجمع القطبين بقمة الدوري، والذي يأتي ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من عمر المسابقة المحلية.

وكان محمد الشناوي قد تعرض في وقت سابق لإصابة في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب بأمم أفريقيا، كما تعرض إمام عاشور لإصابة في الكتف أيضاً خلال مشاركته مع الفريق الأحمر، فيما يأتي غياب ياسر إبراهيم لاستكمال التأهيل من إصابة العضلة الخلفية، فيما يعاني حسين الشحات من شرخ في عظمة العين وشرخ جانبي، وكذلك كان أليو ديانج قد خضع لعملية جراحية في الركبة.

وتغلب النادي الأهلي على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، في الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد السلام.

وتقدم النادي الأهلي مركزاً واحداً بعد الفوز على زد في الجولة الثامنة، ويحتل الفريق الأحمر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة، حصدها الأهلي بعد خوض 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأهلي 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.