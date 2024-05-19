شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكتفى بـ3 حراس مرمى فى مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى فقط في المعسكر المقبل الذي يخوضه الفراعنة تحت قيادة حسام حسن في أول ظهور رسمي استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

واقترح سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر تواجد 4 حراس في المعسكر منذ انطلاقه على أن يخرج أحد الحراس من القائمة بعد المباراة الأولى والسفر بثلاثة حراس فقط، لكن هذا المقترح قوبل بالرفض.

وسيبدأ المعسكر الذي يضم لاعبي المنتخب الوطني يوم 28 من شهر مايو الحالي، من أجل الاستعداد لتصفيات كأس العالم المقبلة.

ويواجه منتخب مصر الأول منتخب بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات يوم 6 من شهر يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

بينما تقام مباراة منتخب مصر بقيادة حسام حسن ومنتخب غينيا بيساو يوم 10 من الشهر نفسه على ملعب 26 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.