الامارات | بالصور .. نشاطات رياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات للدراجات بمركزين من المراكز الثلاثة الأولى، في المرحلة الثالثة من سباق جيرو دابروتسو بإيطاليا، أول من أمس، بعد أداء جماعي مميز.

وشهد السباق حصول أليكسي لوتسينكو، من «فريق أستانا» على المركز الأول، ثم حل ثانياً وثالثاً دييغو أوليسي وآدم ييتس من فريق الإمارات. وحقق ييتس المركز الثاني في التصنيف العام بفارق 14 ثانية فقط، خلف لوتسينكو، مع اقتراب السباق من يومه الأخير، حيث يمتد من مونتوريو آل فومانو إلى لاكويلا (بطول 173 كيلومتراً).

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، و«يو إف سي» (مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً)، تنظيم بطولة «يو إف سي 308» المرتقبة يوم 26 أكتوبر المقبل، في الاتحاد أرينا في أبوظبي. ومن المقرر أن تقام البطولة خلال أسبوع أبوظبي للتحدي، إلى جانب سلسلة فعاليات طوال الأسبوع. وتُعد البطولة ثانية الفعاليات المقررة لهذا العام بعد «ليلة النزال» من «يو إف سي»، التي ستُقام في الثالث من أغسطس المقبل.

تنطلق، صباح اليوم، منافسات كرنفال فعاليات «جزر دبي البحرية»، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع شركة نخيل.

وتشمل الفعاليات ثلاث مسابقات رياضية مجتمعية، الأولى بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك، والثانية سباق دبي لقوارب التجديف واقف، والثالثة سباق دبي لقوارب التجديف كاياك.

يحتضن مضمار تاربس بفرنسا، اليوم، سباقين لكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، وقيمة الجائزة لكل سباق 16 ألف يورو. ويشهد السباق الأول (جائزة فال دادور) مشاركة 11 من الخيول العربية الأصيلة لمسافة 2100 متر، أبرزها «غسان» لياس لإدارة سباقات الخيل. بينما تتنافس 12 خيلاً في السباق الثاني (جائزة كريس الثاني) لمسافة 1500 متر، أبرزها «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية.