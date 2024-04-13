صراع جديد بين الاهلي والزمالك على نجم المغرب

دخل المغربي محسن بوريكا، لاعب ومهاجم المغرب الفاسي دائرة الاهتمامات داخل الاهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي القادم، بعد عرضه من قبل أحد الوكلاء.

ويتصدر بوريكا قائمة هدافي الدوري المغربي حاليًا برصد تسعة أهداف، وتلقى العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة، أبرزها من أندية خليجية.

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وحسب تقارير صحفية مغربية فإن المقابل المادي للصفقة سيصل إلى مليون دولار على الأقل، وهو المبلغ الذي حدده النادي المغربي من أجل الموافقة على رحيل اللاعب البالغ من الغمر 24 عامًا.

ويستعد الاهلي والزمالك لخوض مباراة القمة القادمة يوم الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق زد بهدف دون رد، فيما حقق الزمالك الفوز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد.