ريال مدريد يتعادل أمام مايوركا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مجريات الشوط الأول من مباراة ريال مايوركا أمام نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

جاءت سيطرة ريال مدريد واضحة على مجريات الشوط الأول، حيث نجح الفريق الملكي في امتلاك الكرة بنسبة 62%، بينما جاءت نسبة 38% لصالح ريال مايوركا.

وحال انتهت مباراة ريال مدريد ومايوركا بهذه النتيجة، فأن الريال سيصل للنقطة 76 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم، بينما سيرتفع رصيد مايوركا للنقطة 32 في المركز الرابع عشر.

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، روديجر، ناتشو، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، خوسيلو.