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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 13 - 4 - 2024، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار المهمة والمؤثرة، منها: رسميا.. إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة القمة ومحمد عادل على تقنية الفار.

مصطفى شوبير Vs محمد عواد.. ماذا قدم حارسا الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة؟

يستعد فريقا الأهلى والزمالك لخوض مباراة القمة المرتقبة، والمحدد لها السابعة مساء الإثنين المقبل، والمؤجلة من الجولة العاشرة بالدورى باستاد القاهرة

رسميا.. إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة القمة ومحمد عادل على تقنية الفار

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة أن إبراهيم نور الدين سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة الدولى.

الأهلي يحدد موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي فى دوري الأبطال

حدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي فى دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر البعثة فى الثانية ظهر الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

كاف يعلن عن حكام مباراة الزمالك ودريمز الغانى فى نصف نهائى الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة دريمز الغانى فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد 21 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولي.

جاهزية شيكابالا للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلى فى مباراة القمة

تعافى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، من دور البرد الذى عانى منه مؤخرا وتسبب فى إبعاده عن آخر مباراتين للفريق.

مروان عطية جاهز طبيا لقمة الدورى.. وكولر لم يحسم أمر مشاركته أمام الزمالك

كشف مصدر مقرب من مروان عطية لاعب وسط الأهلي، أن الأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية جاءت مطمئنة

الأغلى فى الدورى المصرى.. خماسى أهلاوى وثلاثى بيراميدز وثنائى الزمالك

تشهد قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري للموسم الحالي، سيطرة أهلاوية مع تواجد نصف العدد من أبناء القلعة الحمراء، بينما تشهد القائمة ثلاثة لاعبين من بيراميدز وثنائي من الزمالك.