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الامارات | شباب الأهلي يضم شعار "زوروا قطر" على قمصانه في السوبر (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة شباب الأهلي مع الدحيل القطري في درع السوبر الإماراتي القطري مبادرة رائعة من "فرسان دبي".

ووضع فريق شباب الأهلي شعار حملة "زوروا قطر" على قمصان التدريبات الخاصة باللاعبين في لفتة رائعة من إدارة النادي، ضمن الترويج لدولة قطر الشقيقة التي استضافت العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية.

من جهته قال لاعب منتخب قطر السابق سعد سطام لقناة أبوظبي إنه: "سعداء بهذه المبادرة وليست غريبة على أهل الإمارات، وهم أهلنا وقطر دارهم، وهذه المبادرة تبين قوة العلاقة بين الشعبين، وشيء ليس مستغرب على الإطلاق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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