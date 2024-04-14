الامارات | شباب الأهلي يضم شعار "زوروا قطر" على قمصانه في السوبر (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة شباب الأهلي مع الدحيل القطري في درع السوبر الإماراتي القطري مبادرة رائعة من "فرسان دبي".

ووضع فريق شباب الأهلي شعار حملة "زوروا قطر" على قمصان التدريبات الخاصة باللاعبين في لفتة رائعة من إدارة النادي، ضمن الترويج لدولة قطر الشقيقة التي استضافت العديد من البطولات الكبرى في الفترة الماضية.

من جهته قال لاعب منتخب قطر السابق سعد سطام لقناة أبوظبي الرياضية إنه: "سعداء بهذه المبادرة وليست غريبة على أهل الإمارات، وهم أهلنا وقطر دارهم، وهذه المبادرة تبين قوة العلاقة بين الشعبين، وشيء ليس مستغرب على الإطلاق".