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محمد صلاح: غياب مروان عطية عن القمة سيؤثر على الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق إن غياب مروان عطية نجم خط وسط النادي الأهلي عن مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري سيكون مؤثرًا.

وقال محمد صلاح خلال تصريحات تليفزيونية لملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني: " حال غياب مروان عطية عن الأهلي سيكون الأمر مؤثر للغاية وأطالب جوميز بالبدء بدونجا وشحاتة في وسط الملعب".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: " مستوي اللاعبين شبه بعض والأهلي والزمالك ما بقاش عندهم نجوم زي زمان مع وجود بعض الاستثناءات ".

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي غدًا الاثنين لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من الجولة 10 ببطولة الممتاز.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت، كما سيقودها الحكم إبراهيم نور الدين ويساعده سامى هلهل و هانى عبد الفتاح، وحكم رابع أحمد الغندور، وحكم فار محمد عادل ومساعد فار عاطف حسين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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